Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonu

Namağlup finale gelen Filenin Sultanları, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek tarihinde ilk kez şampiyon oldu.
Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Paleis 12 Salonu'nda oynanan tarihi maçta Ay-Yıldızlılar, finalde son Dünya Şampiyonu Sırbistan ile kozlarını paylaştı.
Yarı finalde İtalya karşısında şahane bir geri dönüşe imza atan Filenin Sultanları, Sırbistan'ı da karar setinde yenerek Avrupa şampiyonu oldu. Turnuvada oynadığı 9 maçı da kazanan Milliler, mutlu sona ulaştı.
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