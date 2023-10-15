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Filede YDÜ ve KGM galip

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Filede YDÜ ve KGM galip
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Voleybol Federasyonu tarafından organize edilenU12 Kız ve U13 Erkeklerde 2. Hafta karşılaşmaları tamamlandı.
Atatürk Spor Salonu da oynanan Vakıflar-Karpaz Gate Marina(KGM) U12 Kızlar A Grubu maçında, 158 dakikalık mücadeleden 3-2 lik skorla galip ayrılan taraf KGM oldu. Günün diğer karşılaşması U12 Kız B Grubunda YDÜ ile MGSK arasında oynandı. YDÜ müsabakada 3-1 lik skorla galip ayrılan taraf oldu.
U13 Erkekler Liginde Mağusa Arena da oynanan GMBÇS-KGM müsabakasında üstün olan taraf 3-0 lık skorla KGM oldu.
 
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