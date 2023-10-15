Filede YDÜ ve KGM galip

Voleybol Federasyonu tarafından organize edilenU12 Kız ve U13 Erkeklerde 2. Hafta karşılaşmaları tamamlandı.

Atatürk Spor Salonu da oynanan Vakıflar-Karpaz Gate Marina(KGM) U12 Kızlar A Grubu maçında, 158 dakikalık mücadeleden 3-2 lik skorla galip ayrılan taraf KGM oldu. Günün diğer karşılaşması U12 Kız B Grubunda YDÜ ile MGSK arasında oynandı. YDÜ müsabakada 3-1 lik skorla galip ayrılan taraf oldu.

U13 Erkekler Liginde Mağusa Arena da oynanan GMBÇS-KGM müsabakasında üstün olan taraf 3-0 lık skorla KGM oldu.

