Filede U-16 kızların ilk finalisti Esentepe

Voleybol U16 Kızlar’da yarı final ikinci karşılaşmaları oynandı. Atatürk Spor Salonun da yapılan maçlarda; Esentepe, KarpazGate Marina yı 3-0 mağlup ederek seride 2-0 üstünlükle finale yükselirken Doğu Akdeniz Üniversitesi Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor’u 3-1’le geçti ve durumu 1-1 yaptı. Finale yükselecek ikinci takımı bugün oynanacak maç belirleyecek. U16 Kızlar ve U17 Erkekler Final Serisi karşılaşmaları 9-12-13 Ocak tarihlerinde yapılacak.
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