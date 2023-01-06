Filede U-16 kızların ilk finalisti Esentepe

Voleybol U16 Kızlar’da yarı final ikinci karşılaşmaları oynandı. Atatürk Spor Salonun da yapılan maçlarda; Esentepe, KarpazGate Marina yı 3-0 mağlup ederek seride 2-0 üstünlükle finale yükselirken Doğu Akdeniz Üniversitesi Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor’u 3-1’le geçti ve durumu 1-1 yaptı. Finale yükselecek ikinci takımı bugün oynanacak maç belirleyecek. U16 Kızlar ve U17 Erkekler Final Serisi karşılaşmaları 9-12-13 Ocak tarihlerinde yapılacak.

