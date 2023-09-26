Filede sezon Girne’de başlayacak

KKTC Voleybol Federasyonu’nun organize ettiği voleybol liglerinde heyecan 2 Ekim Pazartesi akşamı Girne Ertuğrul Apakan Kapalı Spor Salonu’nda başlayacak.
2023-2024 sezonunun açılış karşılaşması 2 Ekim Pazartesi akşamı saat 19.00 da Girne de Esentepe ile GMBÇS Büyük Bayanları arasında oynanacak.
Büyük Erkeklerde ilk müsabakalar ise 31ekim de oynanacak.
A ve B olmak üzere 2 grupta oynanacak olan U12 Kız ve U13 Erkek Müsabakaları 7 Ekim de , U16 Kız A Grubu Müsabakaları 5 Ekim de , U16 Kız B Grubu ve U17 Erkek karşılaşmaları 3 Kasım da başlayacak.
Bu kategorilerde ki lig müsabakalarının tamamlanmasının ardından U14 Kız, U18 Kız ,U15 Erkek ve U17 Erkek lig Müsabakaları başlayacaktır.
Haftanın Programı
Büyük Bayanlar
2 Ekim Pazartesi
Esentepe- GMBÇS
Saat 19.00 Girne
3 Ekim Salı
KGM-UKÜ
Saat 19.00 Erenköy
Vakıflar-KK
Saat 19.00 ASS
DAÜ SK-MSA
Saat 19.00 LMPS
6 Ekim Cuma
U16 Kız A Grubu
MVOSD-KGM
Saat 18.00 Arena
MSA-MGSK
Saat 19.30 Arena
7 Ekim Cumartesi
U12 Kız B Grubu
MVOSD-YDÜ
Saat 13.00 Arena
U12 Kız A Grubu
GMBÇS-Vakıflar
Saat 14.30 Arena
U13 Erkek
MGSK-GMBÇS
Saat 16.00 Arena
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