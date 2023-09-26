Filede sezon Girne’de başlayacak

Voleybol Liglerinde 10 kategoride düzenlenecek olan 2023-2024 Sezonu 2 Ekim Pazartesi akşamı Girne de oynanacak olan Esentepe - GMBÇS karşılaşması ile başlayacak

KKTC Voleybol Federasyonu’nun organize ettiği voleybol liglerinde heyecan 2 Ekim Pazartesi akşamı Girne Ertuğrul Apakan Kapalı Spor Salonu’nda başlayacak.

2023-2024 sezonunun açılış karşılaşması 2 Ekim Pazartesi akşamı saat 19.00 da Girne de Esentepe ile GMBÇS Büyük Bayanları arasında oynanacak.

Büyük Erkeklerde ilk müsabakalar ise 31ekim de oynanacak.

A ve B olmak üzere 2 grupta oynanacak olan U12 Kız ve U13 Erkek Müsabakaları 7 Ekim de , U16 Kız A Grubu Müsabakaları 5 Ekim de , U16 Kız B Grubu ve U17 Erkek karşılaşmaları 3 Kasım da başlayacak.

Bu kategorilerde ki lig müsabakalarının tamamlanmasının ardından U14 Kız, U18 Kız ,U15 Erkek ve U17 Erkek lig Müsabakaları başlayacaktır.

Haftanın Programı

Büyük Bayanlar

2 Ekim Pazartesi

Esentepe- GMBÇS

Saat 19.00 Girne

3 Ekim Salı

KGM-UKÜ

Saat 19.00 Erenköy

Vakıflar-KK

Saat 19.00 ASS

DAÜ SK-MSA

Saat 19.00 LMPS

6 Ekim Cuma

U16 Kız A Grubu

MVOSD-KGM

Saat 18.00 Arena

MSA-MGSK

Saat 19.30 Arena

7 Ekim Cumartesi

U12 Kız B Grubu

MVOSD-YDÜ

Saat 13.00 Arena

U12 Kız A Grubu

GMBÇS-Vakıflar

Saat 14.30 Arena

U13 Erkek

MGSK-GMBÇS

Saat 16.00 Arena

