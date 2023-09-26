banner913
banner932
13 0
UBP Lefkoşa İlçe Yönetim Kurulu yeni Başkan Savaşan başkanlığında ilk toplantısını yaptı
UBP Lefkoşa İlçe Yönetim Kurulu yeni Başkan Savaşan başkanlığında ilk toplantısını yaptı
16 0
 
Din Gör-Sen: “Peygamber efendimizin hayatı güzel ahlakı ,doğruluğu tesis ile geçmiştir”
Din Gör-Sen: “Peygamber efendimizin hayatı güzel ahlakı ,doğruluğu tesis ile geçmiştir”
15 0
Güçlü mesajlar veren bir kitap: “Lambousa Prensesi”
Güçlü mesajlar veren bir kitap: “Lambousa Prensesi”
27 0
Gönyeli Çemberi’nde muhteşem gençlik festivali
Gönyeli Çemberi’nde muhteşem gençlik festivali
41 0
Mormenekşe, uzatmada yıkıldı
Mormenekşe, uzatmada yıkıldı
47 0
Ruso’da kazanan GG oldu
Ruso’da kazanan GG oldu
22 0
banner964

Filede sezon Girne’de başlayacak

banner476

Voleybol Liglerinde 10 kategoride düzenlenecek olan 2023-2024 Sezonu 2 Ekim Pazartesi akşamı Girne de oynanacak olan Esentepe - GMBÇS karşılaşması ile başlayacak

banner974
Filede sezon Girne’de başlayacak
banner971
KKTC Voleybol Federasyonu’nun organize ettiği voleybol liglerinde heyecan 2 Ekim Pazartesi akşamı Girne Ertuğrul Apakan Kapalı Spor Salonu’nda başlayacak.
2023-2024 sezonunun açılış karşılaşması 2 Ekim Pazartesi akşamı saat 19.00 da Girne de Esentepe ile GMBÇS Büyük Bayanları arasında oynanacak.
Büyük Erkeklerde ilk müsabakalar ise 31ekim de oynanacak.
A ve B olmak üzere 2 grupta oynanacak olan U12 Kız ve U13 Erkek Müsabakaları 7 Ekim de , U16 Kız A Grubu Müsabakaları 5 Ekim de , U16 Kız B Grubu ve U17 Erkek karşılaşmaları 3 Kasım da başlayacak.
Bu kategorilerde ki lig müsabakalarının tamamlanmasının ardından U14 Kız, U18 Kız ,U15 Erkek ve U17 Erkek lig Müsabakaları başlayacaktır.
Haftanın Programı
Büyük Bayanlar
2 Ekim Pazartesi
Esentepe- GMBÇS
Saat 19.00 Girne
3 Ekim Salı
KGM-UKÜ
Saat 19.00 Erenköy
Vakıflar-KK
Saat 19.00 ASS
DAÜ SK-MSA
Saat 19.00 LMPS
6 Ekim Cuma
U16 Kız A Grubu
MVOSD-KGM
Saat 18.00 Arena
MSA-MGSK
Saat 19.30 Arena
7 Ekim Cumartesi
U12 Kız B Grubu
MVOSD-YDÜ
Saat 13.00 Arena
U12 Kız A Grubu
GMBÇS-Vakıflar
Saat 14.30 Arena
U13 Erkek
MGSK-GMBÇS
Saat 16.00 Arena
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.