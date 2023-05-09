Filede finaller haftası

Voleybolda şampiyonların belli olacağı finaller haftasına girildi. KKTC Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen Şampiyon Melekler Alt Yapı Liglerinde U14 Kız, U18 Kız ve U15 Erkek Final Serileri yanında Büyüklerde bayan ve erkeklerde 21. Süper Kupa sahiplerini bulacak.
Ekim ayında başlayan ve sekiz aydır devam eden 2022-2023 Sezonu 9 kategoride deplasmanlı lig ve Final Serisi organizasyonları yanında 11.Rauf Denktaş Kupası ve 21. Süper Kupa Finalleri ile birlikte salonda ki 13 organizasyon tamamlanmış olacak.
Voleybol da Finallerin Programı
11 Mayıs Perşembe
DAÜ-GMBÇS U18 Kız Finali 1. Maç Saat 18.00 ASS
Vakıflar -DAÜ 21. Süper Kupa Finali Erkek Saat 20.00 ASS
13 Mayıs Cumartesi
GMBÇS-MGA U14 Kız Final Serisi 1. Maç Saat 13.30 ARENA
GMBÇS -DAÜ U15 Erkek Final Serisi 1. Maç Saat 15.00 ARENA
15 Mayıs Pazartesi
DAÜ-Vakıflar 21. Süper Kupa Finali Bayan Saat 19.00 ASS
16 Mayıs Salı
GMBÇS-DAÜ U18 Kız Final Serisi 2. Maç Saat 18.00 NTSS
18 Mayıs Perşembe
MBÇS-MGA U14 Kız Final Serisi 2. Maç Saat 18.00 ARENA
GMBÇS -DAÜ U15 Erkek Final Serisi 2. Maç Saat 19.30 ARENA
Şampiyon Melekler Alt Yapı Liglerinde Final Serisi Karşılaşmaları kazanılmış iki maç esasına göre oynanacak. Serilerde 1-1 eşitlik olması halinde 3. ve son karşılaşmalar U14 Kız ve U15 Erkeklerde 20 Mayıs , U18 Kızlarda 19 Mayıs tarihlerinde oynanacak.
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