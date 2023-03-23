Filede Büyük Erkekler finalinin adı: DAÜ-Vakıflar

Voleybolda Osman Çetintaş Büyük Erkekler Liginde , Vakıflar Play off Yarı Final Serisi 2. Maçında rakibi KGM’yi Erenköy deplasmanında 3-0 mağlûp etti. Vakıflar Seride durumu 3-0 yaparak DAÜ nin finalde ki rakibi oldu.
Osman Çetintaş Büyük Bayanlar Liginde Yarı Final 2. Karşılaşmaları yarın akşam Erenköy ve Girne de oyanancak.
Erenköy de KGM-DAÜ karşılaşması saat 19.00 da Girne de ki Esentepe -Vakıflar karşılaşması saat 19.00 da oynanacak. DAÜ seride 2-0 önde bulunuyor. Esentepe ile Vakıflar arasında seride 1-1 eşitlik var
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