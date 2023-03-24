Filede Büyük Bayanlarda ilk finalist DAÜ

Voleybol Osman Çetintaş Büyük Bayanlar Liginde finale adını yazdıran ilk takım DAÜ oldu. Erenköy de oynanan Play off Yarı Final 2. karşılaşmasında rakibi Karpaz Gate Marina’yı 3-0 mağlûp eden DAÜ seride durumu 3-0 yaptı ve adını finale yazdıran ilk takım oldu.
Girne de oynanan gecenin diğer Yarı Final müsabakasında Esentepe, Vakıfları 3-0 mağlup ederek seride 2-1 lik üstünlüğü yakaladı ve final yolunda avantajı yakaladı.
Esentepe ile Vakıflar arasında oynanacak olan Yarı Final Serisi 3. Karşılaşması 6 Nisan saat 19.00 da Atatürk Spor Salonunda oynanacak. Esentepe bu müsabakadan galip ayrılması halinde adını finale yazdıran diğer takım olacak . Vakıflar kazanması halinde son finalist 8 Nisan tarihinde oynanacak olan Serinin 4. karşılaşmasında belli olacak.
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