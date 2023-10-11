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Filede Büyük Bayanlarda çekişmeli maçlar

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Filede Büyük Bayanlarda çekişmeli maçlar
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Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen Büyük Bayanlar Ligi’nde 2. Hafta karşılaşmaları tamamlandı.
Mağusa’da oynanan gecenin önemli karşılaşmasında Gazimağusa Belediyesi Çamlık Spor(GMBÇS), güçlü rakibi DAÜ’ni çok çetin geçen bir karşılaşmadan sonra 3-2 mağlup ederek 2.haftayı da galibiyetle kapattı.
Lefkoşa da oynanan gecenin diğer önemli karşılaşmasında Esentepe, Vakıflar karşısında 2-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 3-2 galip ayrılarak haftayı galibiyetle kapatan diğer takım oldu.
Bu müsabakanın ardından oynanan gecenin diğer karşılaşmasında Küçük Kaymaklı rakibi UKÜ’yü 3-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapatan taraf oldu.
Haftanın toplu sonuçları
KGM 3-MSA 0
GMBÇS 3 DAÜ 2
Esentepe 3 Vakıflar 2
KK 3 UKÜ 1
 

Etiketler; #kaymaklı #Voleybol
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