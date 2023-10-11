Filede Büyük Bayanlarda çekişmeli maçlar

Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen Büyük Bayanlar Ligi’nde 2. Hafta karşılaşmaları tamamlandı.

Mağusa’da oynanan gecenin önemli karşılaşmasında Gazimağusa Belediyesi Çamlık Spor(GMBÇS), güçlü rakibi DAÜ’ni çok çetin geçen bir karşılaşmadan sonra 3-2 mağlup ederek 2.haftayı da galibiyetle kapattı.

Lefkoşa da oynanan gecenin diğer önemli karşılaşmasında Esentepe, Vakıflar karşısında 2-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 3-2 galip ayrılarak haftayı galibiyetle kapatan diğer takım oldu.

Bu müsabakanın ardından oynanan gecenin diğer karşılaşmasında Küçük Kaymaklı rakibi UKÜ’yü 3-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapatan taraf oldu.

Haftanın toplu sonuçları

KGM 3-MSA 0

GMBÇS 3 DAÜ 2

Esentepe 3 Vakıflar 2

KK 3 UKÜ 1

