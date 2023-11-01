Filede bayanların mücadelesi nefes kesti

Voleybol Erkekler Ligi’nde sezonun ilk maçları oynanırken Kadınlar Ligi’nin beşinci haftası yapılan müsabakalarla tamamlandı.

Erkekler Ligi’nde oynanan Mağusa derbisinde Doğu Akdeniz Üniversitesi konuk ettiği Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor’ u 3-0 yendi. Lefkoşa’da oynanan diğer karşılaşmada ise son şampiyon Vakıflar, Karpaz Gate Marina karşısından 3-0 üstün ayrıldı.

KADINLAR LİGİNDE BÜYÜK ÇEKİŞME

Kadınlar Ligi 5. hafta maçlarında ise büyük çekişme yaşandı. Mağusa Arena’da lider Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor’la Küçük Kaymaklı arasında oynanan karşılaşmada Çamlıkspor 3-1 kazandı ve yenilgisiz liderliğini devam ettirdi. Gecenin diğer önemli karşılaşmasında Esentepe, son şampiyon Doğu Akdeniz Üniversitesi karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen müthiş bir geri dönüşle 3-2’lik galibiyet aldı.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda yer alan KarpazGate Marina-Vakıflar maçında ise üstünlük 3-2’lik sonuçla KarpazGate Marina’nın oldu. Mağusa Arena’daki Mağusa Spor Akademisi-Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi karşılaşmasını ise 3-1 Mağusa Spor Akademisi kazandı.

