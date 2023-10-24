Esentepe, lideri devirdi

Büyük Bayanlar Liginde 4. hafta karşılaşmaları önceki akşam Girne’de oynanan Esentep-KarpazGateMarina(KGM) müsabakası ile başladı. Haftaya 9 puanla lider giren KGM, Esentepe karşısında 3-1 mağlup olarak haftayı puansız tamamladı.

Esentepe elde ettiği bu galibiyetle puanını 8 çıkardı ve zirve yarışını sürdürdü. KGM nın mağlup olması ile ligde tek namağlup takım GMBÇS kaldı.

