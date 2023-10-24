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Esentepe, lideri devirdi

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Esentepe, lideri devirdi
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Büyük Bayanlar Liginde 4. hafta karşılaşmaları önceki akşam Girne’de oynanan Esentep-KarpazGateMarina(KGM) müsabakası ile başladı. Haftaya 9 puanla lider giren KGM, Esentepe karşısında 3-1 mağlup olarak haftayı puansız tamamladı.
Esentepe elde ettiği bu galibiyetle puanını 8 çıkardı ve zirve yarışını sürdürdü. KGM nın mağlup olması ile ligde tek namağlup takım GMBÇS kaldı.
 
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