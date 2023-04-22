2022-2023 Osman Çetintaş Büyük Bayanlar Liginde Şampiyon DAÜ

2022-2023 Osman Çetintaş Büyük Bayanlar Liginde DAÜ mutlu sona ulaştı . Lefkoşa Atatürk Spor Salonunda oynanan Final Serisi 2. Karşılaşmasında rakibi Vakıflar karşısında 3-1 lık galibiyetle ayrılan DAÜ bayanları bu sonuçla seride durumu 3-0 yaptı ve Osman Çetintaş Büyük Bayanlar Liginde şampiyonluğa ulaştı.Müsabakanın ardından düzenlenen törenle takımlara kupa ve madalyaları , görevli hakemlere ödülleri Osman Çetintaş 'ın ailesi tarafından takdim edildi. DAÜ bayanlarına şamapiyonluk kupası ve madalyaları NAFİ ÇETİNTAŞ , finalist Vakıflara kupası ve madalyaları BETÜL ÇETİNTAŞ tarafından takdim edildi. Müsabakada görevli hakemlerin anı plaketleri ise NAFİ ÇETİNTAŞ tarafından sunuldu.Osman Çetintaş Büyük Erkekler Liginde Vakıflar Seride 2-1 üstünlük yakaladı.Büyük Erkeklerde Final Serisi 2. Karşılaşması Atatürk Spor Salonunda oynandı. Vakıflar rakibi DAÜ karşısında 3-0 galip ayrılarak seride 2-1 üstün duruma geçti. Serinin 3. Karşılaşması 25 Nisan Salı akşamı Mağusa Lala Mustafa Paşa Spor Sarayında oynanacak.