U15 Kızlar Liginde Final Four Yarı Final müsabakaları Perşembe akşamı Erenköy de oynandı. Rakiplerine üstünlük sağlayan Erenköy Karpaz Belediyesi Voleybol (EKBV) ve Çamlıkspor (GMBÇS) adını Finale yazdıran takımlar oldu.

Gecenin ilk Yarı Final karşılaşmasında EKBV ile Koop Bank LVA karşı karşıya geldi . Oldukça çekişmeli geçen karşılaşmadan 25-23 ,25-21 ve 25-22 lik set sonuçları ile 3-0 galip ayrılan EKBV Finale yükselen ilk takım oldu.

Bu karşılaşmanın ardından oynanan GMBÇS-MGSK müsabakası izleyenlerin nefesini kesti. 160 dakikalık büyük bir mücadelenin ardından GMBÇS müsabakadan 3-2 lik skorla galip ayrıldı ve bu sonuçla Finale yükselen diğer takım oldu

FİNAL PROGRAMI

Bugün Erenköy Hayati Güven Spor Salonunda oynanacak olan ilk final karşılaşması Erkeklerde EKBV ile GMBÇS arasında saat 11.00 de oynanacak.

U15 Kızlar Finali Saat 13.00 de EKBV ile GMBÇS arasında oynanacak.