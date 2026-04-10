KKTC Atletizm Federasyonu ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen Küçükler Atletizm Eleme Yarışmaları sona erdi. Atatürk Stadı’nda yer alan Lefkoşa ve Girne bölgelerinin yarışları ile elemeler tamamlanmış oldu.

Girne bölgesinde Alsancak İlkokulu kızlarda ve erkeklerde birinci olma başarısı gösterdi.

Lefkoşa bölgesinde Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu erkek takımı ile Levent Primary İlkokulu kız takımı elemeleri birinci olarak tamamladılar. İlk dört sıra içerisinde yer alarak kupa kazanan okullar şu şekilde:

Küçük Erkekler

Girne Bölgesi

1. Alsancak İlkokulu 264

2. Şht. Hasan Cafer İlkokulu 222

3. Necat British İlkokulu (Alsancak) 215

4. Girne Amerikan İlkokulu 169

Lefkoşa Bölgesi

1. Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu (Lefkoşa) 290

2. Yakın Doğu İlkokulu 236

3. Necat British İlkokulu (Lefkoşa) 223

4. Şht. Doğan Ahmet İlkokulu 219

Küçük Kızlar

Girne Bölgesi

1. Alsancak İlkokulu 206

2. Şht. Hasan Cafer İlkokulu 180

3. Necat British İlkokulu (Alsancak) 166

4. Doğa Internatıonal İlkokulu 162

Lefkoşa Bölgesi

1. Levent Primary İlkokulu 277

2. Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu (Lefkoşa) 236

3. Yakın Doğu İlkokulu 217

4. Şht. Yalçın İlkokulu 205