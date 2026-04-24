Kuzey Kıbrıs gayrimenkul ve yatırım danışmanlığı sektörünün öncü isimlerinden Viopa Global, İngiltere merkezli çözüm ortağı Lex Home ile gerçekleştirdiği görkemli lansman etkinliğinde yatırımcılarla bir araya geldi.

Concorde Tower Hotel’de gerçekleşen ve büyük ilgi gören etkinlikte, İngiltere’deki gayrimenkul piyasasının sunduğu fırsatlar ve stratejik avantajlar hakkında bilgiler verildi, sunumlar yapıldı.

Yapılan stratejik ortaklık kapsamında Lex Home’un Kıbrıs’taki tüm operasyonel süreçlerini Viopa Global üstlendi. Bu iş birliğini bir adım öteye taşıyan Viopa Global; yatırımcılara yerinde, hızlı ve güvenilir destek sunmak amacıyla Londra ve İstanbul ofislerini de eş zamanlı olarak hizmete açtı.

Etkinlik sonrası değerlendirmelerde bulunan Viopa Global Şirket Direktörleri Emine Gürbüz ve Kazım Gürbüz, İngiltere pazarına olan ilgiden duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

"Ülkemizden İngiltere’ye yönelik çok ciddi bir yatırım potansiyeli olduğunu gözlemledik. Lex Home ile yürüttüğümüz bu güçlü ortaklık sayesinde, artık yatırımcılarımızın tüm süreçlerini Londra ve İstanbul’daki kendi merkezlerimizden bizzat yöneteceğiz. Amacımız, yatırımcılarımıza en yüksek standartta danışmanlık sunmaktır.”

Lex Home şirket ortağı Özsoy İkibiroğlu da İngiltere pazarına yönelik yapılan lansman etkinliğinin ilgi görmesinden çok memnuniyet duyduğunu dile getirerek, büyüdüğü topraklardaki insanlara böyle bir hizmet vermekten onur ve mutluluk duyduğunu belirtti.