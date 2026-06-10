Dört kişilik bir aile gıdaya ayda en az 43 bin 949 lira harcamak zorunda

Enflasyonun 63 aydır hız kesmediği ülkede açlık sınırı 44 bin, yoksulluk sınırı 238 bin liraya dayandı

Tek asgari ücretli aile, gıda haricindeki tüm ihtiyaçlarını 8 bin 789 tl ile karşılamak zorunda

44 BİNE DAYANDI

KKTC’de Mayıs 2026 sonu itibarıyla dört kişilik bir ailenin zorunlu gıda harcamalarını gösteren “açlık sınırı” aylık 43 bin 949 liraya çıktı. Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’nın (KTAMS) hesaplamasına göre açlık sınırı, Mayıs ayında aylık bazda 1.396 lira (%3.3) arttı. Açlık sınırının Mayıs 2025-Mayıs 2026 arasındaki bir yıllık sürede ise 12 bin 445 TL (%39.5) arttığı hesaplandı. Sınır, Mayıs 2025’te 31 bin 504 lira olarak bildirilmişti. Açlık sınırındaki artış ile gıda enflasyonundaki artışın aynı düzeyde olduğu özellikle dikkati çekti.

GÜNDE 1.400 TL YETMİYOR

Veriler dört kişilik bir aile sadece sağlıklı beslenebilmek için günde en az bin 465 (1.465) lira harcama yapmak zorunda kaldığını gösteriyor. Yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarı günlük 381 lira (aylık 11 bin 420); yetişkin bir erkek için günlük 398 lira (aylık 11 bin 931); 15-19 yaş çocuk için günlük 417 lira (aylık 12 bin 504); 4-6 yaş çocuk için günlük 270 lira (aylık 8 bin 092) oldu. Bu verilere göre, tek asgari ücretli aile, gıda haricindeki tüm ihtiyaçlarını artan 8 bin 789 lira ile karşılamak zorunda

YOKSULLUK SINIRI UÇTU

KTAMS’ın hesaplamasına göre, iki çocuklu dört kişilik bir ailenin insanca yaşamı için gerekli toplam gelir sınırı ise 237 bin 041 liraya yükseldi. Sendika bu miktarı “yoksulluk sınırı” olarak gösteriyor. KTAMS ve KİEF Başkanı Güven Bengihan, rakamların asgari ücretli hanelerin, hükümet tarafından yoksulluğa terk edildiğini gösterdiğini belirtirken, “Hükümetin, kendi menfaatine aldığı politik kararlarla” ülkede yoksulluğun gün geçtikçe daha da derinleşmesine yol açtığını savundu.