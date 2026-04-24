Güney Kıbrıs’ta Kara Kuvvetleri’nin koruyucu azizi Aziz Georgios Günü kutlamaları kapsamında önceki gün düzenlenen askeri tören, uluslararası katılımın yüksekliğiyle öne çıktı.

Frenaros’taki “Dimitrakis Hristodulos ve Fotis Pittas” Kışlası’nda gerçekleştirilen törene, Birleşmiş Milletler Barış Gücü ve ABD’den üst düzey askeri yetkililer katıldı.

ABD’nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Askeri Ataşesi Albay Kenneth Evans, Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü Komutan Vekili Tuğgeneral Patrick Allen ve BM Barış Gücü Kurmay Başkanı Yarbay Dominich Reich törende yer alan isimler arasında bulundu.

Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas, Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) Komutanı Emmanouil Theodoro ve RMMO Hava Birlik Komutanı Tuğgeneral Christos Christou da törende hazır bulundu. Etkinliğe ayrıca askeri yetkililer, savunma ataşeleri ve çeşitli kurum temsilcileri katıldı.

Tören kapsamında RMMO Kara Birlik Komutanlığı envanterinde bulunan çeşitli silah sistemlerinin yer aldığı statik bir sergi düzenlendi.

Etkinlik, uluslararası askeri temsil düzeyi ve katılan komutanlar nedeniyle dikkat çekti.

Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas, törende yaptığı açıklamada Rum Savunma Bakanlığının, modern bir askeri güç olarak Rum Milli Muhafız Ordusunun (RMMO) görevini tam olarak yerine getirebilmesi, caydırıcı güç olarak karakterini koruyabilmesi ve GKRY vatandaşları için güvenlik ve istikrar koşullarını sağlayabilmesi için her türlü çabayı göstermeye devam edeceğini söyledi.

Rum Savunma Bakanlığının, Kara ve Özel Kuvvetlerin kabiliyetlerini geliştirmek, kara ve hava gözetleme ve keşif yeteneklerini genişletmek ve Deniz Operasyonları Komuta ve Kontrol Sistemini modernize etmek için adımlar attığını açıklayan Palmas, bölgedeki hassas jeopolitik ortamı ve ülkenin ilan ettiği savunma politikasını dikkate alarak Bakanlığın; Mari’deki Evangelos Florakis Deniz Üssü ve Baf’taki Andreas Papandreu Hava Üssünü modernize etmeye karar verdiğini ve inşaat çalışmalarına 2027 yılında başlamayı hedeflediğini söyledi.

Palmas, savunma diplomasisini güçlendirmenin Bakanlığın politikalarında çok önemli bir yer tuttuğunu; bunun da ortak ilke, değerler ve uluslararası hukuka bağlılığın paylaşıldığı ülkelerle mevcut iş birliği çerçevelerini derinleştirmek ve yeni iş birliği çerçeveleri kurmak anlamına geldiğini, özellikle Yunanistan ile iş birliğine özel önem verildiğini kaydetti

GKRY’nin Avrupa Birliği’nin SAFE Programına katılımını önemli bir gelişme olarak nitelendiren Palmas, 1,18 milyar avroluk kredinin savunma teçhizatı tedarikine ve belirlenen savunma ihtiyaçlarının karşılanmasına harcanacağını belirtti.

Palmas, “Topraklarımızın büyük bir kısmı devam eden Türk işgali altında olan Avrupa Birliği üyesi bir devlet olan Kıbrıs için, güçlü, iyi organize edilmiş ve teknolojik olarak gelişmiş bir Milli Muhafız Ordusunun varlığı bir tercih değil bir zorunluluktur. Bunu göz önünde bulundurarak Savunma Bakanlığı olarak Milli Muhafız Ordusunun modern bir askeri güç olarak görevini tam olarak yerine getirebilmesi, güçlü bir caydırıcı unsur olarak karakterini koruyabilmesi ve Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşları için güvenlik ve istikrar koşullarını sağlayabilmesi için, imkânlarımız dâhilinde her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.