Ülkemizin değerli yerel bankalarından olan Capital Bank, sağlık sektörüne yönelik destek kredisi paketini açıkladı.

Capital Bank ülkemizde faaliyete geçecek olan eczanelere veyahut eczacılık sektöründe mal alımında sıkıntı yaşayan eczacılar yönelik ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile EURO cinsinden meslek kredisi uygulamasına başlıyor.

Başvuracak eczane veya eczacıya 20 bin Euro’ya kadar 36 aya varan vadelerle kredi vereceğini açıklayan Capital Bank çok düşü ve çok özel faiz oranlarıyla eczacılara ilaç gibi destek kredisi sunuyor.