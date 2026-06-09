KKTC’de açlık sınırı bir ayda bin 396 TL, yoksulluk sınırı 7 bin 529 TL arttı.

Mayıs ayında dört kişilik bir aile için açlık sınırı 43 bin 949 TL, yoksulluk sınırı ise 237 bin 51 TL oldu.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Mayıs 2026 ayı sonu itibarıyla ülkedeki açlık ve yoksulluk sınırı rakamlarını açıkladı. Çarpıcı veriler, asgari ücret ile insanca yaşam arasındaki uçurumu bir kez daha gözler önüne serdi.

Bengihan tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 31 Mayıs itibarıyla dört kişilik bir ailenin insanca yaşamını sürdürebilmesi için ihtiyaç duyduğu aylık toplam gelir (yoksulluk sınırı) 237 bin 51 TL olarak hesaplandı. Aynı ailenin sadece sağlıklı beslenebilmesi için yapması gereken zorunlu gıda harcaması tutarı, yani açlık sınırı ise nisan ayına göre bin 396 TL artarak 43 bin 949 TL’ye ulaştı.

Nisan ayında açlık sınırı 42 bin 553 TL olarak açıklanmıştı.

Yoksulluk sınırı ise mayıs ayında bir önceki aya göre 7 bin 529 TL artarak 237 bin 51 TL’ye çıktı.

Nisan ayında yoksulluk sınırı 229 bin 522 TL olmuştu.

EN FAZLA GIDA MALİYETİ GELİŞİM ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLARIN

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nin belirlediği dengeli beslenme kalıbı ve İstatistik Kurumu’nun fiyat verileri esas alınarak yapılan çalışmada, aile bireylerinin yaş ve cinsiyetine göre yapması gereken günlük ve aylık asgari mutfak masrafları da listelendi.

Raporda dikkat çeken en önemli detay, gelişim çağında olan 15-19 yaş grubundaki bir çocuğun gıda maliyetinin, yetişkin bireyleri geride bırakması oldu.

BİREYSEL BESLENME MALİYETİ TABLOSU:

15-19 Yaş Çocuk: Günlük 416,81 TL | Aylık 12.504,30 TL

Yetişkin Erkek: Günlük 397,70 TL | Aylık 11.931,00 TL

Yetişkin Kadın: Günlük 380,74 TL | Aylık 11.422,20 TL

4-6 Yaş Çocuk: Günlük 269,72 TL | Aylık 8.091,60 TL

"2015 YILINA AİT SEPETLE GERÇEK ENFLASYON ÖLÇÜLEMEZ"

Açıklamasında İstatistik Kurumu’nun veri toplama yöntemlerine sert eleştiriler yönelten KTAMS Başkanı Bengihan, resmi enflasyon hesaplamasında kullanılan tüketici sepetinin güncelliğini yitirdiğini vurguladı.

Bengihan, "İstatistik Kurumu tarafından kullanılan '2015=100' temel yıllı Tüketici Fiyatları Endeksi sepeti, halkın bugün yaptığı harcamaları ve gerçek yaşam koşullarını yansıtmıyor. Toplumun tüketim alışkanlıkları 11 yılda çok değişti. Doğru ve adil politikalar üretilebilmesi için bu sepetin ivedilikle güncellenmesi gerekmektedir" diyerek yetkililere çağrıda bulundu.

RESMİ VERİLER NE DİYOR?

İstatistik Kurumu verilerine göre, Mayıs ayında resmi enflasyon %2,06 olarak gerçekleşirken, 2026 yılının ilk 5 ayındaki (Ocak-Mayis dönemi) toplam hayat pahalılığı oranı ise %14,33 olarak kayıtlara geçti. Sendika ise sokaktaki gerçek hissiyatın bu oranların çok üzerinde olduğunu savunuyor.

"HÜKÜMET POLİTİKALARI YOKSULLUĞU DERİNLEŞTİRİYOR"

Yoksulluk sınırının sadece mutfak masraflarından ibaret olmadığını; konut, elektrik, akaryakıt, ulaşım, haberleşme, eğitim, sağlık, giyim ve sosyal aktiviteler gibi insani ihtiyaçların da bu hesaba dahil olduğunu hatırlatan Bengihan, hükümetin ekonomi politikalarını şu sözlerle eleştirdi:

"Hükümet, halkın refahını gözetmek yerine kendi menfaatine odaklanan politik kararlar almaktadır. Bu kararlar ülkemizde yoksulluğu gün geçtikçe daha da derinleştirmekte, asgari ücretlileri açlık sınırının altında bir yaşama mahkûm etmektedir. Vatandaşlarımızın çağdaş yaşam standartlarına ulaşması artık neredeyse imkânsız hale gelmiştir."