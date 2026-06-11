Ev, bahçe ve yaşam alanları konseptinde sunduğu fonksiyonel, estetik ve global standartlardaki çözümleriyle tanınan Mandella, stratejik büyüme hamlesinin yeni durağı olan Gazimağusa’da dördüncü mağazasını hizmete açıyor.

13 Haziran Cumartesi günü saat 16:00’da Gazimağusa’da gerçekleşecek açılış, iş dünyasından seçkin isimler, iş ortakları ve davetli konukların katılımıyla özel bir etkinlik ile gerçekleştirilecek.

Mandella, ev, bahçe ve tüm yaşam alanları için fonksiyonel, estetik ve erişilebilir ürünler sunan çok formatlı bir perakende markasıdır.

Temellerini 2005 yılında Gaziantep'te kurulan Sönmez Plastik'in üretim gücünden alan Mandella, 2020 yılında adım attığı Kuzey Kıbrıs pazarında istikrarlı şekilde büyümeye devam ediyor. Kuzey Kıbrıs perakende pazarına 2020 yılında adım atan marka; mega deneyim odaklı Mandella Extra, avantaj odaklı Mandella Outlet, toptan ve doğrudan erişim modeli Mandella Cash & Carry, profesyonel çözüm ortaklığı sunan Mandella Design ve dijital konfor alanı Mandella Online formatlarıyla 360 derece kesintisiz hizmet sunmaktadır.

Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı Sesilia Değirmencioğlu'nun yürüttüğü Mandella, bugün Kuzey Kıbrıs genelindeki dört mağazası ve uzman kadrosuyla ülke ekonomisine, istihdama ve modern perakendeciliğin gelişimine katkı sağlamaya devam ediyor.