Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ABD-İsrail'in Orta Doğu'da başlattığı savaşın enflasyonist etkileri devam ederken politika faizini yüzde 37 olarak açıkladı.

Bloomberg HT anketine katılan kurumların tahmini politika faizinin yüzde 37 seviyesinde tutulacağı yönündeydi.

Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40’ta, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5’te sabit tuttu.

TCMB karar metninde yılın ilk aylarındaki yükselişinin ardından enerji fiyatlarının da etkisiyle Nisan ayında artan enflasyonun ana eğiliminin, Mayıs ayında bir miktar gerilediği belirtildi.

Jeopolitik gelişmeler eşliğindeki belirsizlikler neticesinde enerji fiyatlarında oynaklık ve yüksek seyrin sürdüğünü belirten TCMB ilk çeyreğe ait verilerin iktisadi faaliyetin yavaşlamaya devam ettiğini gösterirken, öncü verilerin iç talepteki zayıf seyrin sürdüğüne işaret ettiğini ifade etti.

TCMB, jeopolitik gelişmelerin maliyet kanalı, iktisadi faaliyet ve beklenti kanalı üzerinden enflasyon görünümüne etkilerinin yakından takip edildiğini de söyledi.

Toplantı bazlı vurgu devam etti

Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşunun talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendireceğini söyleyen TCMB kurul politika faizine ilişkin atılacak adımlarını; enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyeceğini belirtti.

Banka, para politikası kararlarının enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla alındığını; enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşunun sıkılaştırılacağını vurguladı.

Kurul enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu da vurguladı.

Karar metninde TCMB likidite koşullarıyla ilgili de mesajlarını korudu. Karar metninde bu konuda, "Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir" ifadeleri yer aldı.