Antalya’dan KKTC Havalimanı’na gelen bir yolcu, giriş işlemleri sırasında sergilediği şüpheli tavırlar üzerine narkotik ekiplerince takibe alındı. Polisin yaptığı aramada, zanlının valizindeki şortunun cebinde toz halde uyuşturucu bulundu

Havalimanı’nda önceki akşam saat 21.30 sıralarında 33 yaşındaki isminin baş harfleri A.C., şüpheli hareketleri üzerine Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince üzerinde yapılan aramada toz halinde uyuşturucu madde bulunmasının ardından tutuklandı. A. C. dün mahkemeye çıkarıldı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Berkay Sürmelioğlu olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, 2 Eylül 2026 tarihinde saat 21:30 raddelerinde Havalimanında gelen yolcu bölümünde KKTC'ye Antalya-Ercan seferi ile KKTC'ye ilk kez giriş yapmak isteyen Afyonkarahisar'da sakin A. C.’nin sorgulandığı esnada şüpheli hareketlerde bulunması üzerine, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesinde görevli Polis ekipleri tarafından üzerinde yapılan aramada, Siyah renk valiz içerisinde bulunan mavi deniz şortunun sağ cebinde muhafaza ettiği naylon içerisinde toz halinde bulunan uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi.

Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin Devlet Kimya Laboratuvarına teslim edildiğini belirtti.

Polis, soruşturmanın yeni başladığını, temin edilmesi gereken raporlar olduğunu belirterek, ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.