Gazimağusa Kaymakamlığı’nda eksik evrak talebine öfkelenen kişi, görevli personele ağır hakaretler savurdu. Yaşanan sözlü saldırı sonrası fenalaşan kamu görevlilerine olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti. İhbar üzerine gelen polis ekiplerine zorluk çıkaran kişi, güçlükle gözaltına alındı





Gazimağusa’da dün öğleden sonra Kaymakamlık binasında meydana gelen olayda, kimlik yenilemek için gelen isminin baş harfleri F.Y , görevli personelin kendisinden eksik evraklarını tamamlamasını istemesi üzerine sinirlendi.

İddiaya göre F.Y , görevli personele ağır hakaretlerde bulunurken, yaşanan olay sırasında bazı personeller fenalaşarak baygınlık geçirdi. Olay yerine sağlık ekipleri çağrılırken, sağlık ekipleri fenalaşan personele müdahalede bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, F. Y’ı gözaltına almak istedi. Ancak F.Y ’nin aracına binmemek için uzun süre polise direndiği görüldü.

Yaşanan olayın ardından Gazimağusa Kaymakam Vekili Mustafa Yaver ile bazı personellerin F.Y’den şikâyetçi olduğu öğrenildi.

F.Y polis tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



