Limasol’da iki Kıbrıslı Türk’ün bulunduğu araç, Rum polisinin dur ihtarına uymayarak önüne gelen araçlara çarpıp kaçmaya çalıştı. Araç, Rum polisinin açtığı ateş ve nefes kesen takibin ardından film sahnelerini aratmayan bir operasyonla durduruldu

Limasol’da dün sabah saatlerinde, içinde 20 ve 19 yaşlarında iki Kıbrıslı Türk’ün bulunduğu araç ile Rum polisi arasında kovalamaca yaşandı.

“Philenews” ve diğer haber siteleri, Limasol’da dün sabah 10.40'da durması talep edilen van tipi bir aracın kaçmaya başladığı ve ardından Rum polisinin akan trafikte aracı kovalamaya başladığını yazdı.

Habere göre, söz konusu aracı bir süre kovalayan Rum polisi, aracın durmaması üzerine araç lastiklerine ve havaya ateş açtı.

Kaçan aracın park halindeki iki araca çarparak kaza yaptığı ve trafik ışıklarında sıkıştırılarak durdurulduğu belirtilen haberde, araçta bulunan 20 ve 19 yaşlarındaki iki Kıbrıslı Türk’ün ise yakalandığı, 20 yaşındaki şahsın Rum polisi tarafından bilinen bir kişi olduğu, daha önce de benzer bir suçtan tutuklandığı ifade edildi.