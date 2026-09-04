Haspolat’ta bir şirkette çalışan Türkmenistanlı kişi, depoya teslim etmesi gereken 10 metre bakır kabloyu çaldı

Haspolat’ta faaliyet gösteren bir işletmede çalışan ve 5 Ağustos’ta iş yerine ait 10 metre uzunluğundaki bakır kabloları depoya teslim etmeyerek çaldığı belirlenen 39 yaşındaki isminin baş harfleri A.P. yürütülen ileri soruşturma kapsamında tespit edilerek tutuklandı.

“Müstahdem tarafından sirkat” suçundan tutuklanan Türkmenistan uyruklu isminin baş harfleri U.M., dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Hüseyin Yıldız, olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, 5 Ağustos 2026 tarihinde Lefkoşa Ortaköy’de faaliyet gösteren bir şirkette çalışan zanlı U.M.’nin, işyerine ait Haspolat’taki depoya teslim etmesi gereken 1200 dolar değerindeki 10 metre 500’lük bakır kabloyu teslim etmeyerek sirkat ettiğini söyledi.

Olayın polisin bilgisine 1 Eylül 2026 tarihindegeldiğini belirten polis, zanlının 2 Eylül 2026 tarihinde tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını kaydetti.

Polis, soruşturmanın yeni başladığını, alınması gereken ifadeler bulunduğunu ve malzemelerin akıbetinin araştırılacağını belirterek, zanlının 1 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, U.M.’nin 1 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.