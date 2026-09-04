Gökhan köyünde eşine hakaret edip “Polise gidersen öldürürüm” diyen zanlının 2025 yılından bu yana eşine yönelik ciddi darp, şiddet tehdidi ve koruma emri ihlallerinden sabıkalı olduğu ortaya çıktı. Mahkemeye çıkarılan zanlı cezaevine yollandı

Lefkoşa’ya bağlı Gökhan köyünde meydana gelen “Cinsel Taciz” ve “Şiddet Kullanma Tehdidi” suçlarından tutuklanan isminin baş harfleri Murat Duran dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Açelya Görüroğlu, olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, zanlının 1 Eylül 2026 tarihinde saat 23.00 sıralarında, Gökhan’da eşi H.D. ile aralarında çıkan sözlü tartışma sırasında hakaretlerde bulunduğunu belirtti. M.D.’nin, eşinin kendisini polise şikâyet edeceğini söylemesi üzerine, “Ne olacak ki beni şikâyet etsen, bir iki gün yatar çıkarım. Polise gidersen seni bulup yine öldürürüm” diyerek şiddet tehdidinde bulunduğu aktarıldı. Polis, zanlının 2 Eylül’de tutuklandığını söyledi.M.D.’nin daha önce de eşiyle ilgili “Şiddet Kullanma Tehdidi ve Ciddi Darp” suçlarından 2025 yılında teminata bağlandığı ve hakkında dosya tazmin edildiği belirtildi.

Polis ayrıca, zanlının 18 ve 23 Haziran 2025tarihlerinde “Koruma Emrine Riayetsizlik” suçlarını işlediğine dair şikâyetler bulunduğunu ancak bunların ispatlanamadığı için ileri götürülemediğini açıkladı.

M.D.’nin eşinin 19 ve 22 Ocak 2026 tarihlerinde de darp konusunda polise bilgi verdiği ancak şikâyetçi olmadığı kaydedildi.

Polis, zanlının serbest kalması halinde benzeri suçları yeniden işleme ihtimalinin kuvvetle muhtemel olduğunu ve müştekinin hayatından endişe duyduğunu belirterek, davaları görüşülünceye kadar 15 gün süreyle merkezi cezaevinde tutulmasını talep etti.

Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, huzurundaki şahadeti değerlendirerek M.D.’nin 15 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.