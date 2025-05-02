İtalya’nın Sassari şehrinde düzenlenen 2025 Avrupa Kupası Eleme Turnuvası B Grubu ilk maçında, ülkemizi temsil eden Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, ev sahibi D Junior Team Sassari ile karşılaştı. Karşılaşmadan 86-43'lük skorla farklı bir galibiyetle ayrılan Vakıflar, turnuvaya güzel bir başlangıç yaptı.

Vakıflar1-2

Mücadelenin yıldızı Murat Ekşi, 42 sayı, 22 ribaunt ve 8 asistle galibiyette baş rolü üstlendi. Takımın bir diğer önemli oyuncusu Vedat Küçükyılmaz ise 10 sayı, 10 ribaunt ve 6 asistle double-double yaparak dikkat çekti. Ayrıca, Abdulkerim Gökpur 14 sayı, 5 ribaunt ve 3 asist; Serhat Özbudak 12 sayı ve 4 asist; Güner Beşkardeşler 6 sayı; Günay Kibrit ise 2 sayı ile galibiyete katkıda bulundu.

Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, gruptaki ikinci maçında ise Hollanda ekibi Sunrise Medical Shooters ile oynadı. Bu maçı da kazanan takımımız ikide iki yaptı.

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