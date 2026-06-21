KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Damdelen Petrol U16 Erkekler Ligi Final Serisi ikinci karşılaşmasında Yakın Doğu, Levent karşısında aldığı 63-55’lik galibiyetle seriyi 2-0’a taşıdı ve 2025-2026 sezonunun şampiyonu oldu.

Levent Koleji Spor Salonu’nda oynanan mücadelede büyük çekişme yaşanırken, Yakın Doğu özellikle son bölümdeki etkili oyunuyla zafere ulaşarak kupanın sahibi oldu.

İlk Periyotta Yakın Doğu Farkı Açtı

Karşılaşmaya hızlı başlayan Yakın Doğu, ilk çeyrekte savunmadaki sertliği ve hücumdaki üretkenliğiyle rakibine üstünlük kurdu. Deniz Çakıcı’nın skorer performansıyla öne çıkan ekip, ilk periyodu 18-8 önde tamamladı.

Levent’te ise Karan Remzi Atakan ve Baran Başaran’ın sayıları takımı oyunda tutmaya çalıştı.

İkinci Çeyrekte Fark 13 Sayıya Çıktı

İkinci periyotta Levent, Fuat İbrahim Beyar’ın hücumdaki katkısıyla direnç göstermesine rağmen Yakın Doğu, yakaladığı 9-0’lık seriyle farkı açmayı başardı. Devre arasına girilirken Yakın Doğu’nun 41-28’lik üstünlüğü bulunuyordu.

Yakın Doğu adına takım oyunundaki denge ve savunmadaki agresif yapı dikkat çekti.

Levent’ten Muhteşem Geri Dönüş

Üçüncü periyotta bambaşka bir Levent sahaya çıktı. Rakibine karşı 21-8’lik üstünlük sağlayan ev sahibi ekip, farkı kapatarak skoru 49-49’a getirdi ve maça yeniden ortak oldu.

Baran Başaran’ın bu bölümde kaydettiği sayılar, Levent’in geri dönüşünde önemli rol oynadı. Tribünlerde heyecanın yükseldiği anlarda iki takım da şampiyonluk için büyük mücadele ortaya koydu.

Son Söz Şampiyon Yakın Doğu’nun

Son periyotta Levent zaman zaman öne geçmeyi başarsa da Yakın Doğu, Deniz Çakıcı ve Ener Emin İmralı’nın kritik katkılarıyla kontrolü yeniden ele aldı. Son dakikalarda hata yapmayan Yakın Doğu, mücadeleden 63-55 galip ayrılarak final serisini 2-0 kazandı ve Damdelen Petrol U16 Erkekler Ligi şampiyonluğunu ilan etti.

Bireysel Performanslar Ön Plandaydı

Şampiyon Yakın Doğu’da Deniz Çakıcı ve Ener Emin İmralı kritik anlarda sorumluluk alırken, Levent cephesinde Berk Keleşzade 13 sayı ve 13 ribaundluk performansıyla maçın dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Baran Başaran da özellikle üçüncü çeyrekteki etkili oyunuyla takımının geri dönüşüne öncülük etti.