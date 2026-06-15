KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen TTEC U14 Erkekler Final Serisi’nde Levent Spor Kulübü, Yakın Doğu Üniversitesi A Takımı karşısında etkili bir performans sergileyerek parkeden 104-59 galip ayrıldı. Levent Koleji Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan ev sahibi ekip, final serisine farklı bir galibiyetle başladı.

İlk Periyotta Temeller Atıldı

Karşılaşmaya hızlı başlayan Levent Spor Kulübü, ilk çeyreği 29-13 önde tamamladı. Baran Başaran’ın etkili oyunuyla hücumda ritmini bulan Levent ekibi, yakaladığı 11-0’lık seriyle farkı açarak rakibine üstünlüğünü kabul ettirdi.

İKİNCİ ÇEYREKTE FARK AÇILDI

İkinci periyotta da tempoyu düşürmeyen Levent Spor Kulübü, 34-16’lık üstünlük sağlayarak soyunma odasına 63-29’luk skor avantajıyla gitti. Özellikle Baran Başaran’ın bu bölümde kaydettiği 15 sayı, takımının oyundaki hakimiyetini pekiştirdi.

SAVUNMA DİSİPLİNİ GALİBİYETİ GETİRDİ

Üçüncü periyotta da etkili savunmasını sürdüren Levent temsilcisi, rakibine sadece 16 sayı şansı tanırken, hücumda bulduğu 19 sayıyla son bölüme 82-45 üstün girdi. Asrın Aziz Yılmaç’ın katkısı ve takım savunmasındaki disiplin farkın korunmasında önemli rol oynadı.

SON BÖLÜMDE FARK 45 SAYIYA ÇIKTI

Final periyodunda da oyunun kontrolünü elinde tutan Levent Spor Kulübü, 22-14’lük skorla mücadeleyi 104-59 kazanmayı başardı. Son çeyrekte Can Yalkut’un skorer performansı dikkat çekerken, Levent ekibi seriye önemli bir avantajla başlamış oldu.