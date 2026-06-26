Dünya Kupası E Grubu'nda Ekvador ile Almanya karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadelede Güney Amerika ekibi 1-0 geriden gelerek Almanya'yı 2-1 yenmeyi başardı.

Panzerler, Sane ile 2. dakikada öne geçti. Ekvador'un cevabı ise gecikmedi. Angulo 9'da skora denge getirdi. Ekvador'a galibiyeti getiren gol ise 77. dakikada Plata'dan geldi.

Grupta oynadığı ilk iki maçı da kazanan lider Almanya, bu maçta mağlup olmasına rağmen bir üst tura çıkmayı daha önce garantilemişti.

Ekvador ise aldığı bu galibiyetle puanını 4'e yükseltti ve tam 20 yıl sonra en iyi üçüncüler kontenjanından adını son 32 turuna yazdırdı.