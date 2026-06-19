Damdelen Petrol U16 Erkekler Ligi Final Serisi’nde İlk Maç Yakın Doğu’nun

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Damdelen Petrol U16 Erkekler Ligi Final Serisi’nin ilk karşılaşması Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynandı. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede Yakın Doğu, Levent’i 81-68 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

İLK PERİYOTTA ÜSTÜNLÜK YAKIN DOĞU’NUN

Karşılaşmaya hızlı başlayan Levent, 9-2’lik seri yakalasa da Berk Keleşzade önderliğinde toparlanan Yakın Doğu ilk periyodu 19-15 üstün tamamladı.

DEVREYE 4 SAYILIK AVANTAJLA GİDİLDİ

İkinci periyotta Baran Başaran’ın etkili oyunuyla farkı azaltan Levent, soyunma odasına gidilirken Yakın Doğu’nun 39-35’lik üstünlüğünü engelleyemedi.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE BÜYÜK MÜCADELE

Karşılıklı basketlerle geçen üçüncü periyotta heyecan doruğa çıktı. Berk Keleşzade’nin skor yükünü çektiği Yakın Doğu, son bölüme 57-56 önde girdi.

Son Periyotta Fark Açıldı

Maçın son çeyreğinde savunmada ve hücumda üstünlüğünü ortaya koyan Yakın Doğu, 24-12’lik periyot skoruyla mücadeleden 81-68 galip ayrılarak final serisinde avantajı eline geçirdi.

BERK KELEŞZADE’DEN DOUBLE-DOUBLE

Yakın Doğu’nun galibiyetinde Berk Keleşzade 29 sayı ve 18 ribaundla double-double yaparak maçın yıldızı oldu. Ener Emin İmralı ise son çeyrekte kaydettiği 9 sayıyla galibiyete önemli katkı sağladı.

İKİNCİ MAÇ CUMARTESİ GÜNÜ LEVENT SPOR SALONU’NDA

Bu sonucun ardından Damdelen Petrol U16 Erkekler Ligi Final Serisi’nde Yakın Doğu 1-0 öne geçti. Serinin ikinci karşılaşması, 20 Haziran Cumartesi günü saat 12.00’de Levent Spor Salonu’nda oynanacak. Yakın Doğu’nun galip gelmesi halinde şampiyonluğunu ilan edeceği seride, Levent ise taraftarı önünde kazanarak seriyi eşitlemenin hesaplarını yapacak