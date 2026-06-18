Basketbol TTEC U14 Erkek Ligi final serisinde üstün bir performans ortaya koyan Levent Spor Kulübü U14 Erkek Takımı, final serisini 2-0 kazanarak sezonu şampiyonlukla tamamladı.

Final serisinde Yakın Doğu Üniversitesi U14 Erkek A Takımı ile karşılaşan Levent, ikinci maçta da rakibini 60-51 mağlup ederek kupaya uzanan taraf oldu.

RA25 Spor Salonu’nda oynanan mücadelede baştan sona büyük çekişme yaşanırken, Levent Spor Kulübü ilk periyodu 15-11 önde kapattı. Devre arasına 30-28 üstün giren sarı-lacivertliler, üçüncü periyotta kurduğu 16-8’lik üstünlükle farkı açtı ve son bölümde rakibinin çabalarına rağmen parkeden 60-51 galip ayrıldı.

Levent Spor Kulübü’nde Asrın Aziz Yılmaç 16 sayılık performansıyla takımına önemli katkı sağlarken, Hakan Angay 13 sayı ve 28 ribaundluk etkileyici performansıyla double-double yaparak galibiyetin mimarlarından biri oldu. Yakın Doğu Üniversitesi’nde ise Uzay Hafız attığı sayılarla takımını oyunda tutmaya çalıştı.

Bu sonuçla final serisini 2-0 kazanan Levent Spor Kulübü U14 Erkek Takımı, TTEC U14 Erkek Ligi şampiyonluğunu ilan etti.

Şampiyonluk kupası, düzenlenen törende KKTC Basketbol Federasyonu Başkanı Ertuğ Nasıroğlu ile TTEC Direktörü Raif Kutalp tarafından Levent Spor Kulübü oyuncuları ve teknik ekibine takdim edildi.

Büyük sevinç yaşayan Levent Spor Kulübü, sezon boyunca sergilediği başarılı performansı şampiyonlukla taçlandırarak TTEC U14 Erkek Ligi’nde mutlu sona ulaştı. Takım, final serisindeki iki galibiyetle kupayı müzesine götürmenin gururunu yaşadı.