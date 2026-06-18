Basketbol TTEC U14 Kızlar Ligi’nde sezonun şampiyonu Levent Spor Kulübü oldu. Final serisinde Base Kyrenia ile karşı karşıya gelen Levent, rakibini seride 2-0 ile geçerek kupaya uzandı.

Sezon boyunca ortaya koyduğu başarılı performansı final serisine de taşıyan Levent Spor Kulübü U14 Kız Takımı, iki maçta da üstün bir oyun sergileyerek TTEC U14 Kızlar Ligi’nde mutlu sona ulaşmayı başardı. Final serisini kayıpsız tamamlayan ekip, şampiyonluk sevincini oyuncuları, teknik heyeti ve taraftarlarıyla birlikte yaşadı.

Şampiyonluk kupası, düzenlenen törenle KKTC Basketbol Federasyonu Başkanı Ertuğ Nasıroğlu ile TTEC Direktörü Raif Kutalp tarafından takdim edildi. Büyük coşkunun yaşandığı törende Levent Spor Kulübü oyuncuları, sezon boyunca verdikleri emeğin karşılığını kupayla taçlandırdı.