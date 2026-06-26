Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan 2026 Sürdürülebilirlik Etki Sıralaması'nda "Erişilebilir ve Temiz Enerji" (SKA 7) kategorisinde dünyada 22'nci sırada yer aldı.

UKÜ'den yapılan açıklamaya göre üniversite, Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) doğrultusunda yapılan değerlendirmede genel sıralamada ise 201–300 bandında yer aldı.

Açıklamada, UKÜ'nün İklim Eylemi (SKA 13) kategorisinde 67'nci sıraya yükseldiği, Sağlık ve Kaliteli Yaşam (SKA 3), Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar (SKA 11) ile Sorumlu Üretim ve Tüketim (SKA 12) kategorilerinde 101–200, Amaçlar için Ortaklıklar (SKA 17) kategorisinde ise 201–300 bandında yer aldığı belirtildi.

UKÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Asil Azimli, sürdürülebilirlik odaklı çalışmaların uluslararası platformlarda karşılık bulmasının memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Azimli, genel sıralamadaki yükselişin yanı sıra Erişilebilir ve Temiz Enerji kategorisinde elde edilen dünya 22'nciliği ile İklim Eylemi alanındaki başarının, üniversitenin sürdürülebilirlik anlayışını eğitim, araştırma, toplumsal katkı ve kurumsal yönetim süreçlerine yansıttığını gösterdiğini kaydetti.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusundaki çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirten Azimli, elde edilen başarının UKÜ'nün uluslararası alandaki konumu ile görünürlüğünü daha da güçlendirdiğini ifade etti.