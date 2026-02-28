Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi ikinci devresinde Vakıflar, sezonun ikinci yarısına yenilgiyle başladı. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada Vakıflar, güçlü rakibi Bursa Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı karşısında uzatma sonunda 71-66 mağlup oldu.

Karşılaşmada istediği oyunu sahaya yansıtmakta zorlanan Vakıflar, mücadele boyunca etkisiz bir performans sergiledi. Normal süresi büyük çekişmeye sahne olan maç 59-59 eşitlikle tamamlandı ve karşılaşma uzatmaya gitti.

Uzatma bölümünde ise daha etkili bir oyun ortaya koyan Bursa Büyükşehir Belediyesi, bulduğu sayılarla üstünlüğü ele geçirerek parkeden 71-66 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Vakıflar, ligdeki ikinci mağlubiyetini alırken, ikinci devreye de istediği başlangıcı yapamadı