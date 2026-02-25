KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen U18 Kılıf & Kılıf Kadınlar Ligi Final Serisi ilk maçla başladı. Serinin açılış karşılaşmasında Levent Spor U18 Kadın Takımı, rakibi Koop Spor Kulübü U18 Kadın Takımı karşısında etkili bir oyun sergileyerek parkeden 107-38’lik farklı galibiyetle ayrıldı ve seride 1-0 öne geçti. Mücadelede Gamze Evin, 27 sayı ve 14 ribaundluk performansıyla double-double yaparak galibiyette önemli rol oynadı. Ernestine Nkweti ise 21 sayıyla takımına katkı sağlayan bir diğer isim oldu. Final serisinin ikinci maçı, 27 Şubat saat 20.00’de Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak. Şampiyonluk yolundaki kritik mücadele büyük heyecana sahne olacak.