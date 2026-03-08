Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Birinci Lig'de 21. Hafta maçında Düzkaya, Hamitköy’ü konuk etti.
Nihat Bağcıer Stadında oynanan Düzkaya – Hamitköy maçını İbrahim Katmer yönetti. Maçın ilk devresi tamamen Düzkaya üstünlüğünde geçerken, 1 topu direkten dönen ev sahibinde Berkay 27’de uzak mesafeden mükemmel bir gol attı. 1 – 0 İlk devre 1 – 0 sona erdi.
İkinci devrede toparlanan Hamitköy pozisyonlar üretti. 1 topu direkten dönen Hamitköy’ün net pozisyonlarında kaleci Seyit 4 klas kurtarışla rakibe gol şansı vermedi.
Değişikliklerle toparlanan Düzkaya, ceza alanında oluşa karambolde 80’de Celal ile gol bulup maçı 2 – 0 kazandı.