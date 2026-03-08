Kıbrıs Türk Fransız Kültür Derneği, dün, Rüstem Kitabevi’nde 22. Francophonie etkinlikleri kapsamında “Les Pieds en Marche” başlıklı Fransızca edebi metin okuma etkinliği düzenledi. Etkinlik, Institut Français Chypre iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Dernek açıklamasına göre, Association Les Passeurs de Mots derneğinden Philippe Guinet önderliğinde gerçekleşen etkinlikte, katılımcılar Fransızca edebiyattan seçilmiş metinleri birlikte okuma ve paylaşma fırsatı buldu. Fransız diline ve Frankofon kültüre ilgi duyan katılımcıları bir araya getiren etkinlik, edebiyat aracılığıyla kültürel etkileşimi ve dil pratiğini teşvik etmeyi amaçladı.

Edebi metin okuma etkinliğinin ardından düzenlenen mini konserde ise Gülce Razı, Ozan Razı ve Arda Razı francophone şarkılar seslendirdi.

Kıbrıs Türk Fransız Kültür Derneği, Francophonie etkinliklerini her yıl düzenleyerek Fransız dilini ve Frankofon kültürünü tanıtmayı ve bu kültür etrafında bir araya gelen toplulukları buluşturmayı sürdürüyor.