Kıbrıs Türk sporunun Türkiye ve Avrupa’daki temsilcisi KKTC Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, EuroCup 3 Toulouse 2026 ön eleme turu öncesinde adadaki son maçına bu hafta sonu çıkacak. Avrupa yolculuğu öncesi oynanacak karşılaşma için taraftar ve basına destek çağrısı yapıldı.

ATATÜRK SPOR SALONU’NDA OYNANACAK

TSB 1. Ligi’nde zirvede yer alan Vakıflar, lig mücadelesi kapsamında Atatürk Spor Salonu’nda parkede olacak. Avrupa turnuvası öncesinde adada oynanacak son maç olma özelliği taşıyan karşılaşma, takımın hem hazırlık süreci hem de moral motivasyonu açısından büyük önem taşıyor.

Kulüp yetkilileri, tribün desteğinin takımın performansına doğrudan katkı sağladığını belirterek, spor kamuoyunu ve medya temsilcilerini karşılaşmayı yerinde takip etmeye davet etti. Basının göstereceği ilginin, engelli sporunun görünürlüğüne de katkı sunacağı vurgulandı.

LİGDE ZİRVEDE

Sezon boyunca ortaya koyduğu istikrarlı performansla dikkat çeken Vakıflar, Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi’nde liderlik konumunda bulunuyor. Şampiyonluk hedefini sürdüren ekip, Avrupa öncesinde ligdeki çıkışını korumayı amaçlıyor.

AVRUPA SAHNESİNDE DÖRT MAÇLIK MÜCADELE

KKTC Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, EuroCup 3 Toulouse 2026 kapsamında ön eleme turunda Fransa’da mücadele edecek. 13-15 Mart tarihleri arasında Toulouse’ta oynanacak organizasyonda temsilcimiz toplam dört maça çıkacak.

Vakıflar turnuvada Fransa temsilcisi Meylan, İtalya temsilcisi Varese, Polonya temsilcisi Konin ve ev sahibi Toulouse ile karşı karşıya gelecek.

Avrupa arenasında ülkeyi temsil edecek olan Vakıflar, ön eleme turunu başarıyla tamamlayarak bir üst aşamaya yükselmeyi hedefliyor. Avrupa yolculuğu öncesinde oynanacak lig karşılaşmasının, bu zorlu maraton öncesi önemli bir eşik olması bekleniyor.

Kulüp, Avrupa sahnesine çıkmadan önce oynanacak bu kritik mücadelede dolu tribünler önünde sahaya çıkarak güçlü bir destekle turnuvaya gitmek istiyor. Bu nedenle tüm taraftarlar ve basın mensupları Atatürk Spor Salonu’ndaki karşılaşmaya davet edildi.