Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nin (KKKD) organize ettiği ve ana sponsorluğunu Motul North Cyprus’un üstlendiği Kuzey Kıbrıs 2026 Motul ROK Cup Karting Şampiyonası, 26 Nisan Pazar günü yapılan yarışlarla devam etti. Cemsa Sporting Center’de güzel bir havada, keyifli bir organizasyon yapıldı. Ana sponsor Motul North Cyprus’un yanı sıra KKTC Başbakanlık Spor Dairesi, Cemsa Karting & Sporting Center, Near East Bank, Güven Sigorta, SK Karting Akademi, damalibayrak.net, Gelengül Production ve Macro Race Control Team’in de katkılarıyla yapılan yarışta 24 pilot piste çıktı. Rookie, Mini, Junior, Senior ve Master kategorileri olmak üzere 5 kategoride yarışlar yapılırken, Cemsa Sporting Center’in 1,220 metre uzunluğundaki RC3 kodlu oldukça hızlı pist şekli kullanıldı.

Birbirinden çekişmeli seansların ardından Rookie kategoride Yağız Onur Aksaç birinci, Leon Hasan Görgüner ikinci ve Troy Ruzick üçüncü oldu. Mini kategoride Asil Özbahadır birinciliği almayı başarırken, Reşat Altınör ikinci, Halil Kamacıoğlu üçüncü oldu. En kalabalık kategori olan ve heyecanın bir an olsun bile düşmediği Junior kategoride Eren Murat Ortaç birinci olmayı başarırken, Mustafa Topcu ikinci Ateş Karalım üçüncü oldu. Senior kategoride Tolga Güryel bir kez daha misafir olarak katıldığı yarışta zafere ulaşmayı başarırken, Niyazi Özçınar ikinci, Demir Göksan üçüncü oldu. Eşit puana rağmen en iyi tur derecesi farkıyla podyumu kaçıran isim Mert Uzun oldu. Master kategoride ise Saner Fidan birinciliği alırken, Fahri Altınör ikinci oldu.

Dereceler:

Rookie:

1.Yağız Onur Aksaç-40 puan

2.Leon Hasan Görgüner-34 Puan

3.Troy Ruzick-30 Puan

Mini:

1.Asil Özbahadır-40 Puan

2.Reşat Altınör-34 Puan

3.Halil Kamacıoğlu-15 Puan

Junior:

1.Eren Murat Ortaç-40 Puan

2.Mustafa Topcu-34 Puan

3.Ateş Karalım-26 Puan

4.İsmail Araz-23 Puan

5.Poyraz Polat-22 Puan

6.Asrın Karakuş-19 Puan

7.Önder Sanver-17 Puan

8.Su Karalım-15 Puan

9.Nehir Numan-13 Puan

10.Deniz Alıcı-10 Puan

11.Aren Damdelen-7 Puan

Senior:

1.Tolga Güryel-40 Puan

2.Niyazi Özçınar-34 Puan

3.Demir Göksan-28 Puan

4.Mert Uzun-28 Puan

5.Yaroslav Malakov-22 Puan

Master:

1.Saner Fidan-40 Puan

2.Fahri Altınör-34 Puan