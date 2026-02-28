Başbakan Ünal Üstel yapımı devam eden 25 yatak kapasiteli Pamuklu Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu.

-Dinçyürek

Hastanenin yapım aşaması ile ilgili bilgi veren Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Başbakan Ünal Üstel’in bölge halkına verdiği çok önemli sözlerden bir tanesinin daha hızla hayat bulduğunu söyledi.

Dinçyürek, hastanenin sözleşmede tesliminin yıl sonu olarak belirlendiğini ancak insanüstü gayret sayesinde yıl sonundan önce tamamlanarak bölge halkının hizmetine gireceğini kaydetti.

Dinçyürek, hastanenin, coğrafi handikapı olan Karpaz bölgesine Gazimağusa’ya kadar dayanamayacak acil hastaları hayatta tutacak önemli bir hastane olacağını vurguladı.

-Üstel

Başbakan Ünal Üstel de 40 yıldır Pamuklu Karpaz Hastanesi’nin konuşulduğunu belirterek, “ İktidara her gelen siyasi parti bunun sözünü verdi. Özellikle ana muhalefet partisi bu hastanenin olabilmesi için hep sözler verdi. Çok kez iktidara geldiler niye yapamadılar? Ama konuşmaya gelince konuşuyorlar. Biz konuşmuyoruz, icraat yapıyoruz.” dedi.

Üstel, halka verdikleri sözleri yerine getirmek için hükümet ortaklarıyla birlikte gayret ve uğraş verdiklerini söyleyerek, hiçbir zaman popülizm yapmadıklarını belirtti.

İcraat hükümet olduklarını vurgulayan Üstel, Türkiye ile her zaman iyi ilişkiler ve kardeşlik bağları içerisinde ve imzalanan iktisadi mali iş birliği protokolleriyle ülkenin ihtiyaç duyduğu alanlarda yatırımları gerçekleştirdiklerini kaydetti. Üstel,” Bugün burada gözlerimizin önünde yükselen Karpaz Pamuklu Hastanesi imzaladığımız protokoller sayesinde gerçekleştirdiğimiz bir projedir.” dedi.

“Bu proje 40 sene konuşuldu şimdi bazı kesimler sahiplenmeye çalışıyor.” diyen Üstel, hiçbir sözlerinin havada kalmadığını, seçim tarihine kadar halkın ihtiyaç duyduğu hizmetlere devam edeceklerini kaydetti.

Başbakan Ünal Üstel buradaki ziyaretinin ardından Zaferburnu’ndaki yol yapımında da incelemelerde bulundu.