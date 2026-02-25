Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenecek olan “Prof. Dr. Ümit Hassan Uluslararası Basketbol Kupası”, sporun birleştirici gücünü kampüse taşıyarak geniş katılımlı bir organizasyona imza atmaya hazırlanıyor. 15 Nisan Çarşamba günü saat 12.00’de Yakın Doğu Üniversitesi RA25 Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek olan turnuva, rekabetin ve kültürel etkileşimin ön plana çıkacağı dinamik bir atmosfer yaratacak

Farklı ülkelerden gelen Yakın Doğu Üniversitesi öğrencilerinin kendi ülkelerini temsil ederek mücadele edeceği turnuva, üniversitenin çok uluslu yapısını sahaya yansıtacak. 20 ülkeden sporcu öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilecek olan turnuvada; Fas, Filistin, Gana, Gambiya, İtalya, Kazakistan, Kenya, KKTC, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Libya, Lübnan, Nijerya, Pakistan, Rusya, Sudan, Türkiye, Uganda, Ürdün, Yemen ve Zimbabve yer alıyor.

PROF. DR. ÜMİT HASSAN’IN ANISINA…

Turnuvanın manevi boyutu ise organizasyonu daha da anlamlı kılıyor. Bu yıl ilk kez hayata geçirilen basketbol kupası, üniversiteye uzun yıllar boyunca emek vermiş ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yükseköğretimine önemli katkılar sunmuş olan Prof. Dr. Ümit Hassan’ın anısına düzenleniyor. Bugün dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında yer alan Yakın Doğu Üniversitesi’nde 23 yıl boyunca rektörlük yapan ve çok yönlü bir bilim insanı olarak tanınan Prof. Dr. Hassan, ölümünün ikinci yılında sevgi, saygı ve özlemle anılıyor.

SON TARİH 31 MART!

Turnuvaya dahil olmak isteyen sporcuların, 31 Mart tarihine kadar kayıt işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Başvurular, Yakın Doğu Üniversitesi tarafından paylaşılan çevrim içi kayıt formu üzerinden gerçekleştiriliyor. Kayıt formu için https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHDDtR1EGW0kWATrSzaK49xwKW42MNBpz1Vl7t9LCwf3Gisg/viewform linkini ziyaret edebilirsiniz.