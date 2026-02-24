KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Kılıf & Kılıf U18 Kadınlar Ligi yarı final serisinde KOOP, Akdeniz Spor Birliği karşısında oynadığı seriyi 2-1 kazanarak finale yükselmeyi başardı.

Serinin belirleyici son maçında etkili bir oyun ortaya koyan KOOP, parkeden 78-46’lık farklı galibiyetle ayrıldı. Maç boyunca tempoyu elinde tutan ekip, savunmada rakibine kolay sayı şansı vermezken hücumda da üretken bir performans sergileyerek finale adını yazdırdı.

Bu sonuçla KOOP, Kılıf & Kılıf U18 Kadınlar Ligi finalinde Levent ile karşı karşıya gelecek. Basketbolseverleri heyecan dolu bir final serisi bekliyor.