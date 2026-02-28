1974 Barış Harekatı sırasında hayatını kaybeden ve “bozulmasın” diye kalıntıları üzerine kimyasal püskürtüldüğü için bugüne kadar kimlik tespiti yapılamayan 32 Yunan Değiştirme Alayı (ELDİK) mensubu askerin kimlikleri belirlenmeye çalışılacak.

Fileleftheros’un haberine göre, daha önce ABD’ye de gönderilen kalıntılar üzerinde yapılan kimlik belirleme çalışmaları sonuç vermemişti. Geçen yıl Rum polisiye olayların aydınlatılması için Rum Genetik Enstitüsü’ne bir cihaz alındı. Bu cihaz yardımıyla 32 kalıntıdan birinde kimlik belirleme çalışması olumlu sonuçlandı.

Genetik Enstitüsü, tamamının kimliğini belirleme garantisi vermemekle birlikte, kimyasal püskürtülmüş kalıntılar üzerinde aynı incelemeyi yapmaya başlayacak. Enstitü’nün, cihazın çok pahalı yedek parçaları için 1 milyon euro tutarında ödenek talep ettiği, talebin Rum Maliye Bakanı Makis Keravnos tarafından onaylandığı kaydedildi.