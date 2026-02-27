Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Milli Olimpiyat Komitesi (MOK) Başkanı Orçun Kamalı ve komite üyeleri ile bir araya geldi. Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Gökmen Davutoğlu’nun da hazır bulunduğu görüşmede iki ana başlık ele alındı.

İlk olarak, Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi ile Milli Olimpiyat Komitesi iş birliğinde tüm okulları kapsayacak çalışmalar değerlendirildi. Bu kapsamda, spor yapmayan çocukların hareketlendirilmesi, spora özendirilmesi ve yeteneklerine uygun branşlara yönlendirilmesine yönelik planlamalar üzerinde duruldu.

Çalışmaların temel hedefinin çocuklarda hareketsiz yaşamın önüne geçmek, obezite riskini azaltmak ve sağlıklı bireyler yetiştirmek olduğu vurgulandı.

İkinci olarak ise ilkokul 9–10 yaş grubu öğrencileri kapsayan yetenek taraması konusu görüşüldü. İş birliği çerçevesinde ülke genelinde yapılacak taramalarla başarılı öğrencilerin tespit edilmesi, elit sporcu adayı olarak takip edilmesi ve yönlendirildikleri branşlarda ilgili federasyonlar tarafından bireysel olarak desteklenmeleri konuları ele alındı.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu kabulde yaptığı konuşmada, çocukların erken yaşta sporla buluşmasının hem fiziksel hem de ruhsal gelişimleri açısından büyük önem taşıdığına dikkati çekerek, bu iş birliğini son derece değerli bulduklarını ifade etti.

Çocukların telefon ve bilgisayar başında geçirdikleri sürenin azaltılmasının önemine vurgu yapan Bakan Çavuşoğlu, “Amacımız yalnızca başarılı sporcular yetiştirmek değil; aynı zamanda spor yapan, sağlıklı, disiplinli ve özgüveni yüksek bir neslin yetişmesine katkı sağlamaktır” dedi.

Bakan Çavuşoğlu ayrıca, yapılacak yetenek taramalarıyla öğrencilerin potansiyellerinin erken yaşta keşfedilmesinin ülke sporuna da önemli katkı sağlayacağını vurgulayarak, çalışmaların kısa sürede hayata geçirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

MOK Başkanı Orçun Kamalı ise görüşme ve işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Bakan Çavuşoğlu’na ziyaret anısına plaket sundu.

MOK Başkanı Kamalı, “Komitemiz için verimli bir toplantı oldu ve ülkemizde eksik olan spor kültürünü yaymak ve daha bilimsel çalışmalar yapma hedefimize ışık tuttu. Sayın bakana gösterdiği anlayış ve destekten dolayı teşekkür ederiz. Ülkemizin adında “Milli” olan iki kuruluşunun ortak çalışmasından çok memnunuz” ifadelerini kullandı.