Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Öğrenci Gelişim, Etkinlikler ve Spor İşleri Müdürlüğü tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Şampiyon Melekler Voleybol Anı Turnuvası, 25 Şubat 2026 Çarşamba günü, saat 17.30’da Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda oynanan karşılaşmalarla başladı.

Üniversite, kamu kurumları ve toplumun farklı kesimlerinden sporcuları bir araya getiren turnuva, ilk gün maçlarında sahaya yansıyan yüksek mücadele gücü ve centilmence rekabet ile dikkat çekti. Tribünlerde yer alan izleyiciler ise sporun birleştirici gücüne ortak olarak takımlara destek verdi.

Turnuvanın açılış maçında Kimse Görmeden ile Voleybol Tutkunları takımları karşı karşıya gelirken mücadele Kimse Görmeden takımının 2-1’lik galibiyetiyle sonuçlandı. İkinci karşılaşmada Blok Yok Umut Var ile DAÜ Spor İşleri takımları kozlarını paylaşırken, sahadan 2-1 galip ayrılan taraf Blok Yok Umut Var takımı oldu. Günün son maçında ise DAÜ Voleybol ile Koop Bank takımları karşılaştı. Çekişmeli geçen mücadeleyi Koop Bank 2-1 kazanarak ilk haftayı galibiyetle tamamladı.

Toplam 10 takımın master kategoride mücadele ettiği turnuva, yalnızca sportif bir organizasyon olmanın ötesinde; 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden Şampiyon Meleklerin anısını yaşatmayı ve onların temsil ettiği dayanışma, umut ve mücadele ruhunu gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlıyor. Karşılaşmalar boyunca sahada dostluk, saygı ve birliktelik ön planda tutulurken, sporun iyileştirici gücü bir kez daha kendini gösterdi.

Her hafta Çarşamba günleri 17.30, 18.30 ve 19.30 saatlerinde oynanacak karşılaşmalarla devam edecek turnuva, önümüzdeki haftalarda da çekişmeli mücadelelere sahne olacak. Grup aşaması maçlarının tamamlanmasının ardından yarı final ve final karşılaşmaları ile Şampiyon Melekler Voleybol Anı Turnuvası sona erecek.

4 Mart Çarşamba

A Grubu

18.30 Voleybol Tutkunlar-Girne İtfaiyesi

“Şampiyon Melekler Voleybol Anı Turnuvası” Programı

B Grubu

17.30 Blok Yok Umut Var-MVO Masterler 2

19.30 Team Alizavra-MVO Masterler-1