KKTC Havalimanı’nda meydana gelen “kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu ve ithal” suçlarında tutuklanan Muhammed Aydar dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 9 Mart 2026 tarihinde; saat 20.00 sıralarında Havalimanı’nda, Narkotik ve

Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından yapılan denetimler sırasında, KKTC’ye giriş yapacak olan zanlıya Narkotik Dedektör köpeği Lokum’un tepki vermesi sonucu, konu şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramalarda, tasarrufunda yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını kaydetti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkeye turist vizesiyle giriş yaptığını, KKTC’de kalıcı bağı bulunmadığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise ilk kez Kuzey Kıbrıs’a geldiğini, uyuşturucuyu üzerinde unuttuğunu, pişman olduğunu söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 30 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.