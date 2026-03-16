Gemikonağı’nda, Lefke Polis Karakoluna bağlı ekipler tarafından dün sabahın ilk saatlerinde, devriye yapıldığı sırada, şüpheli olarak görülen 26 yaşındaki Ahsan Amman'ın üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Söz konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen 27 yaşındaki Oghenekaro Joseph Mıchael tutuklandı.

İki zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, 15 Mart 2026 tarihinde saat 02:30 raddelerinde, Gemikonağı’nda Üniversite Aşağı Bağlıköy Yolu üzerinde devriyede bulunan Lefke Polis Karakolu ekibi tarafından şüpheli hareketler sergileyen zanlıların içerisinde bulunduğu aracın yanına kontrol amaçlı gidildiğinde Ahsan Amman’nın yapılan üst aramasında sol el avuç raddelerinde, folyoya sarılı yaklaşık 2 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, yapılan ileri soruşturmada Ahsan Amman’ın konu uyuşturucu maddeyi Oghenekaro Joseph Mıchael’den 600 TL karşılığında aldığının tespit edildiğini kaydetti.

Polis, zanlıların tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını söyledi. Ele geçirilen maddenin analize gönderileceğini belirten polis zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Seran Bensen zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.