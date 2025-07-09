Lefkoşa’da meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde Alma ve Tasarrufu” suçundan gerçekleştirilen "KARKAS" operasyonunda tutuklanan zanlılar Abdulmuhaymin Abdulrahman Mohammed Shirmeet ve Abdulrahman Othman Abdurrahman Idris dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis, Ortaköy’de 4 Temmuz 2025 tarihinde polis ekibi tarafından alınan bilgide içerisinde 500 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan paketin bırakıldığı öğrenilerek pusu görevine başlandığını ve akabinde zanlı Abdulrahman Othman Abdurrahman Idris’in kullanımında bulunan araç ile olay yerine gelerek araçtan inen zanlı Abdulmuhaymin Abdulrahman Mohammed Shirmeet’in konu uyuşturucuyu alması üzerine alıkonularak, tutuklandığını söyledi. Polis, aracı kullanan Abdulrahman Othman Abdurrahman Idris’in ise olay yerinden kaçtığını ifade etti. Polis, kaçan zanlının aynı gün Gönyeli’deki ikametgahına girerken yakalandığını açıkladı. Polis memuru, zanlı Shirmeet’in ise kaldığı ev sorulduğunda Girne’de bir adres verdiğini ancak adrese gidildiğinde zanlının orada kalmadığının tespit edildiğini açıkladı. Polis, zanlının ikinci kez sorgulandığını, bu kez gerçek adresini söylediğini, Girne’de kaldığı evin tespit edilerek arama yapıldığını kaydetti. Polis, yapılan aramada 7 bin 400 TL, 100 dolar, bin 805 sterlin ve 3 bin 300 euro nakit paralar bulunarak, emare alındığını açıkladı. Polis, zanlı Shirmeet’in ifadesinde uyuşturucuyu bir şahısla birlikte Lefkoşa’da bir konumdan aldığını söylediğini aktardı. Polis, konu maddeyi oraya bırakan şahsın arandığını ve bölgedeki kamera görüntülerinin incelemesinin sürdüğünü söyledi. Polis, zanlıların 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlıların soruşturma maksatlı 8 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.