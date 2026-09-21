Lefkoşa’da meydana gelen ikamet izinsiz meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Ndaye Mukanga Serge dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru İrem Arlı olayla ilgili bulguları aktardı. Arlı, 19 Eylül 2026 tarihinde saat 13:47 raddelerinde Lefkoşa'da, Şht. Kemal Ünal Caddesi üzerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı bir polis ekibi tarafından yapılan kontrolde Lefkoşa’da sakin zanlı NdayeMukangaSerge'nin ülkede 29 Kasım 2022 tarihinden itibaren 1390 gün yetkili makamdan izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis suçüstü hali gereği tutuklanan zanlının ülkede kaçak olarak bulunduğu sırada ne yaptığı, nerede çalıştığı ayrıca başka suça karışıp karışmadığının araştırılacağını, tüm bunlara ek olarak ihraç işlemi başlatılacağını belirterek, zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.