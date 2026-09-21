Değirmenlik’te bir evin yatak odası kasten yakılarak kundaklandı, bir kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Özcanlar Caddesi üzerinde bulunan bir şahsa ait evin yatak odasında bu sabahın erken saatlerinde yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, yatak odası ve içerisinde bulunan eşyalar tamamen yandı.

Yürütülen soruşturmada bahse konu yatak odasının S.Ö.(K-40) tarafından kasten yakılmak suretiyle kundaklandığı tespit edildi.

Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.